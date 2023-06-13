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Седан Geely Preface доступен для предзаказа с новым 1,5-литровым мотором: известны цены

Седан Geely Preface доступен для предзаказа с новым 1,5-литровым мотором: известны цены

На китайском рынке автомобиль уже доступен в более доступном исполнении. В Поднебесной объявлен старт предварительным продажам Geely Preface 2023 с 1,5-литровым мотором под капотом.

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