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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джо Кронин: «К концу сезона Деандре Эйтон регулярно показывал выдающуюся игру. Он еще очень молод в очень талантливой лиге»

«Деандре Эйтон прошел длинный путь в этом году. Мы знали, что он очень талантлив. Но были рады увидеть, как он прошел через сезон.

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