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Ивановские новости

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В Ивановской области задержаны курьеры-мошенники на 4 млн рублей

В Ивановской области задержаны курьеры-мошенники на 4 млн рублей

Один вынес ценности на сумму более 1 млн рублей и валюту, другой под видом инкассатора забрал более 3 млн рублей.

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