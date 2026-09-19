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Царьград

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Избирком: Чукотское село Энурмино достигло 100% явки на выборах

Избирком: Чукотское село Энурмино достигло 100% явки на выборах

Энурмино, село в Чукотском автономном округе, продемонстрировало полную явку на выборах. Региональный избирком сообщил, что все избиратели приняли участие в процессе.

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