Суд по иску Минюста ликвидировал узбекскую общину Волгоградской области

Способ ликвидации не указали: четвертование, колесование, сожжение, придушение-кастрация-потрошение 😂 Ну переименуют они себя в благотворительный фонд "Братство Ферганской долины", и что?

Прости, Господи, но эти на фото - дети сатаны и мир должен быть очищен от них!

Nikolay Panaskin

Примерно три месяца назад я начал писать о том что диаспоры по сути являются иногентами. Сравнивал диаспоры с Пугачевой, когда ей хотели статус иногента присудить и сравнивал от кого вреда больше. Теперь мне интересно: депутаты сами доперли что диаспора это иногент или меня прочичали?