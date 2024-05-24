Городищенский районный суд Волгоградской области по иску Управления Министерства юстиции РФ по Волгоградской области ликвидировал "Волгоградскую региональную общественную организацию объединения узбеков «Узбекская община» Волгоградской области" (ранее - "Волгоградская областная общественная организация «Узбекская диаспора»"), председателем правления которой являлся бизнесмен Холмахмад Комилов.
Суд по иску Минюста ликвидировал узбекскую общину Волгоградской области
Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Способ ликвидации не указали: четвертование, колесование, сожжение, придушение-кастрация-потрошение 😂 Ну переименуют они себя в благотворительный фонд "Братство Ферганской долины", и что?
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2 час.
ВП
Валерий Протасов
Прости, Господи, но эти на фото - дети сатаны и мир должен быть очищен от них!
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2 час.
Nikolay Panaskin
Примерно три месяца назад я начал писать о том что диаспоры по сути являются иногентами. Сравнивал диаспоры с Пугачевой, когда ей хотели статус иногента присудить и сравнивал от кого вреда больше. Теперь мне интересно: депутаты сами доперли что диаспора это иногент или меня прочичали?
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43 мин.
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