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Суд по иску Минюста ликвидировал узбекскую общину Волгоградской области

Суд по иску Минюста ликвидировал узбекскую общину Волгоградской области

Городищенский районный суд Волгоградской области по иску Управления Министерства юстиции РФ по Волгоградской области ликвидировал "Волгоградскую региональную общественную организацию объединения узбеков «Узбекская община» Волгоградской области" (ранее - "Волгоградская областная общественная организация «Узбекская диаспора»"), председателем правления которой являлся бизнесмен Холмахмад Комилов.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Способ ликвидации не указали: четвертование, колесование, сожжение, придушение-кастрация-потрошение 😂 Ну переименуют они себя в благотворительный фонд &quot;Братство Ферганской долины&quot;, и что?
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2 час.
ВП
Валерий Протасов
Прости, Господи, но эти на фото - дети сатаны и мир должен быть очищен от них!
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2 час.
Nikolay Panaskin
Примерно три месяца назад я начал писать о том что диаспоры по сути являются иногентами. Сравнивал диаспоры с Пугачевой, когда ей хотели статус иногента присудить и сравнивал от кого вреда больше. Теперь мне интересно: депутаты сами доперли что диаспора это иногент или меня прочичали?
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43 мин.

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