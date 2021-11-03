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Иностранные туристы массово отменяют и переносят туры в Россию из-за локдауна и отсутствия возможности получить QR-код

Иностранные туристы массово отменяют и переносят туры в Россию. Об этом пишет АТОР.  Как говорится в сообщении ассоциации, основной поток туристов едет в страну из арабских стран (ОАЭ, Катар), а также Индии.

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