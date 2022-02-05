Минск ответил США на призывы об эвакуации

«Беларусь – гораздо более безопасная страна, чем Соединённые Штаты» В Минске ответили на призыв Госдепартамента США вывезти всех дипломатов из Белоруссии.
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