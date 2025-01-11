«Милан» выиграл 1 из 5 последних матчей в Серии А. При Консейсау у «россонери» 2 победы в Суперкубке Италии и ничья в чемпионате

Команда Сержиу Консейсау не сумела на своем поле одолеть «Кальяри» в 20-м туре – 1:1. В последних 5 матчах в чемпионате «россонери» победили только один раз, а также трижды сыграли вничью и один раз проиграли.
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