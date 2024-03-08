День 9 марта в истории

Международный день диджея. Это скорее не профессиональный праздник, а день благотворительности. Он ежегодно проводится международной клубной индустрией по инициативе World DJ Fund и организации Nordoff Robbins Music Therapy.
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