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ANSA: премьер Италии Мелони заявила об участии Зеленского в саммите G7 в Апулии

ANSA: премьер Италии Мелони заявила об участии Зеленского в саммите G7 в Апулии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что украинский президент Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран "Большой семерки", который пройдет в итальянском городе Бриндизи в Апулии.

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