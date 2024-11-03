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Царьград

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Цыгане "забыли" про законы - Жога взял всё в свои руки. Народный бунт в Коркино и его причины: "Реакции не последовало"

Цыгане "забыли" про законы - Жога взял всё в свои руки. Народный бунт в Коркино и его причины: "Реакции не последовало"

Народный бунт в Коркино утих - надолго ли? В острую ситуацию вмешался полпред Артём Жога, который взял всё в свои руки.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Забыть может кто угодно. Но есть тот, кто должен напомнить. Или &quot;закрыть глаза&quot; на забывчивость. Вот в чем проблема в России.
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