F-15 и корабли ВМС США проверят на прочность Черноморский флот?

Совокупность разведпризнаков позволяет сделать вывод: уже на ближайшие дни НАТО что-то крайне серьезное готовит возле КрымаХоть бы одним глазком заглянуть в новый секретный всеобъемлющий план по обороне европейской и североатлантической зоны НАТО, принятый в Брюсселе менее месяца назад, 21 октября 2021 года! Причем, желательно — в ту ее часть, которая касается предстоящих действий альянса вокруг Крыма и Черного моря.