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Царьград

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Пьер де Голль сравнил высказывания Драпатого с нацистской пропагандой

Пьер де Голль сравнил высказывания Драпатого с нацистской пропагандой

Внук Шарля де Голля, Пьер де Голль, подверг критике заявления главкома ВСУ Михаила Драпатого, назвав их абсурдными и напоминающими нацистскую риторику.

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