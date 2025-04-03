Анастасия Хомицкая: "Буллинг в отношении балерин существует"

Психологическое давление на балерин оказывается, и вредная культура буллинга в их отношении существует в мире, но строгость и требовательность со стороны педагога - это одно, а унижение им людей - это совсем другое.
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