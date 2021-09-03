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«Вы все такие красивые, одна я толстуха!»—страдает сестра, глядя на фотографии с семейной вечеринки

«Вы все такие красивые, одна я толстуха!»—страдает сестра, глядя на фотографии с семейной вечеринки

— У отца юбилей был недавно, отмечали в прошлые выходные на родительской даче, – рассказывает тридцатилетняя Варвара.

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Сергей
Это обыкновенная распущенность. Нежелание себя ограничивать.
Людмила людмила
Пока в голове её не появится желание похудеть всё бесполезно!
Ольга Бухарова
Если женщина полная она не обязательно безоюбазная

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