Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Красота«Вы все такие красивые, одна я толстуха!»—страдает сестра, глядя на фотографии с семейной вечеринки— У отца юбилей был недавно, отмечали в прошлые выходные на родительской даче, – рассказывает тридцатилетняя Варвара.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейЭто обыкновенная распущенность. Нежелание себя ограничивать.Людмила людмилаПока в голове её не появится желание похудеть всё бесполезно!Ольга БухароваЕсли женщина полная она не обязательно безоюбазнаяКомментировать
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