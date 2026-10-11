Американский конгрессмен Фицпатрик выступил против сделки с Россией по дизелю

Член Палаты представителей США от штата Пенсильвания, республиканец Брайан Фитцпатрик намерен добиваться блокировки решения президента страны Дональда Трампа разрешить поставки дизельного топлива из России.
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