На пути танчиков встанут контролеры

Эксперт объяснил, почему геймеры могут оказаться «под колпаком» Павел Еськов Фото: Picture alliance / SvenSimon/ ТАСС Материал комментируют: Максим Александров Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Антон Немкин предложил проработать систему общего контроля над компьютерными играми, в которой будут учтены все этапы производства, дистрибуции и эксплуатации, а также базовое цифровое просвещение в данной области.