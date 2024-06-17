В Хабаровском крае полицейскими возбуждены уголовные дела о незаконном культивировании конопли

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Хабаровскому району задержан 45-летний житель села Восточное, который выращивал наркосодержащие растения на приусадебном участке.
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