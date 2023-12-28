В Якутии пассажирский самолет приземлился на замерзшую реку

На борту находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет.<strong>Самолет Ан-24 с 30 пассажирами на борту при посадке в аэропорту якутского поселка Зырянка приземлился вне взлетно-посадочной полосы.
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