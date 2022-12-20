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Госдума утвердила проект о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевской ленты

Госдума утвердила проект о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевской ленты

Госдума на заседании во вторник, 20 декабря, приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому за публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить штраф до 5 млн рублей или уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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