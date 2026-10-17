С 25 августа по 16 октября запасы ETH на Binance уменьшились с 3,9 млн до 3,47 млн монет — на 11%. При цене $2437,30 это соответствует примерно $1,05 млрд.
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