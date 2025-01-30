Соседка заставила меня сделать ДНК-тест, чтобы доказать, что мой ребенок не от ее мужа

Я много лет живу на одной лестничной клетке с неадекватной соседкой. Я уже несколько лет в разводе, моя старшая дочка выросла и живет отдельно, а вот младшей всего три года, и, естественно, она живет со мной.
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