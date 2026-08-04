Барнаул стал площадкой для гала-ужина ICONA с участием Модного дома Юдашкин

Главным событием вечера стала презентация нового направления клуба — закрытого сообщества "ICONA. 100 женщин России", которое объединит женщин из разных регионов страны для совместного развития в сфере бизнеса, лидерства, личного бренда и качества жизни.
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