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Барнаул стал площадкой для гала-ужина ICONA с участием Модного дома Юдашкин

Барнаул стал площадкой для гала-ужина ICONA с участием Модного дома Юдашкин

Главным событием вечера стала презентация нового направления клуба — закрытого сообщества "ICONA. 100 женщин России", которое объединит женщин из разных регионов страны для совместного развития в сфере бизнеса, лидерства, личного бренда и качества жизни.

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