ВС России разбомбили ФАБ-500 подземную базу "Птиц Мадьяра" в Херсоне

На хранилище боеприпасов и личный состав обрушили авиабомбы ФАБ-500.Оперативно-тактическая авиация ВС России авиабомбами ФАБ-500 уничтожила подземную базу ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, на которой размещался взвод операторов беспилотников из формирования "Птицы Мадьяра", боеприпасы и оборудование для управления БПЛА.