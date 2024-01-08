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"Страх русских перед мигрантами безоснователен". Титову на это ответили 18 пунктами

"Страх русских перед мигрантами безоснователен". Титову на это ответили 18 пунктами

А ведь он шесть лет назад был даже кандидатом в Президенты России. Набрал 0,76% голосов. И вот теперь, этот несостоявшийся лидер всех россиян, глава "Абрау-Дюрсо" и партии Роста, недавний уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей, заявил о "страхе россиян перед мигрантами".

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Комментарии
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Evgeny Ku
Этот Титов оху, л !  И явно подставляет Путина, являясь его представителем...                                                                                          ГК «Абрау-Дюрсо» принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова и занимается производством игристых и тихих вин под одноименной маркой, «Винодельня Ведерниковъ» и воды. По собственным данным, в 2019 году группа произвела 42,2 млн бутылок. Выручка «Абрау-Дюрсо» за этот период — 8,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,3 млрд руб., говорится в отчетности компании. kommersant.ru СМИ Из виноградников выжимают максимум – Коммерсантъ
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8 мин.
В С
👍😂
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3 мин.
Елена Харламова
Верно!
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4 сек.

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