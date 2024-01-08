"Страх русских перед мигрантами безоснователен". Титову на это ответили 18 пунктами

А ведь он шесть лет назад был даже кандидатом в Президенты России. Набрал 0,76% голосов. И вот теперь, этот несостоявшийся лидер всех россиян, глава "Абрау-Дюрсо" и партии Роста, недавний уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей, заявил о "страхе россиян перед мигрантами".