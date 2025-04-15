Бороться с возможными диверсиями на железных дорогах России собираются по-серьезному

Министерство внутренних дел РФ сформировало специальные мобильные подразделения полиции, оснащенные бронезащитой и бронированными машинами, для предотвращения диверсий на железнодорожных путях в Центральной России.
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