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Иркутск Сегодня

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Иркутский цех заменит западные технологии в золотодобыче

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил новый производственный цех компании «Сервис Технопром» в Иркутске, специализирующейся на уникальном оборудовании для горно-обогатительной отрасли, не имеющем аналогов в России.

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