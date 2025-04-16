Иркутский цех заменит западные технологии в золотодобыче

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил новый производственный цех компании «Сервис Технопром» в Иркутске, специализирующейся на уникальном оборудовании для горно-обогатительной отрасли, не имеющем аналогов в России.
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