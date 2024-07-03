Глава МИД Абдалла Бу Хабиб: Ливан не хочет войны с Израилем

Власти Ливана не хотят военного противостояния с Израилем. Такое послание глава министерства иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб направил министру внешнеполитического ведомства Израиля Исраэлю Кацу.
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