Участок освободили от самостроя в ЮВАО

В Южнопортовом районе ликвидировали незаконные коммерческие объекты рядом с гаражами. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.
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