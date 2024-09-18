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Язва желудка: симптомы, группы риска, лечение

Язва желудка: симптомы, группы риска, лечение

Причины появления язвы желудка и 12-перстной кишки Наследственность: в организме повышен уровень массы клеток, которые вырабатывают соляную кислоту желудочного сока или их крайняя  чувствительность к гормону пищеварения — гастрину, а также нарушение моторики желудка.

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