Язва желудка: симптомы, группы риска, лечение

Причины появления язвы желудка и 12-перстной кишки Наследственность: в организме повышен уровень массы клеток, которые вырабатывают соляную кислоту желудочного сока или их крайняя чувствительность к гормону пищеварения — гастрину, а также нарушение моторики желудка.
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