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Головин о 2:2 с «Интером»: «Личные показатели тоже важны, я рад и голу, и передаче. Тем более в ворота такого противника»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о товарищеском матче с «Интером» (2:2). Россиянин забил и отдал голевой пас в первом тайме.

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