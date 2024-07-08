Байкало-Амурской магистрали – 50 лет

Что мы знаем о железной дороге, которую задумывали еще в XIX веке, а достроили лишь в конце XX века. О строительстве железной дороги по Восточной Сибири и Дальнему Востоку задумывались еще в царские времена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии