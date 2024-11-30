США расширят возможности для обучения ВСУ, если Киев проведет дополнительную мобилизацию

США готовы расширить возможности для обучения военнослужащих ВСУ, если Киев предпримет меры для борьбы с дефицитом кадров в армии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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