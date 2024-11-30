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Картина дня. Финансы

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США расширят возможности для обучения ВСУ, если Киев проведет дополнительную мобилизацию

США расширят возможности для обучения ВСУ, если Киев проведет дополнительную мобилизацию

США готовы расширить возможности для обучения военнослужащих ВСУ, если Киев предпримет меры для борьбы с дефицитом кадров в армии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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