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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радулов и Шипачев покинут «Ак Барс» («Бизнес Online»)

Ранее стало известно, что Радулов планирует продолжить карьеру в одном из московских клубов. Срок контракта 37-летнего форварда с «Ак Барсом» истекает 30 апреля 2024 года.

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