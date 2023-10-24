Томас Бах ответил Путину: Я не расист, но Олимпиада придумана не для русских, они в развитии отстали

Ну что, в таком случае надо организовывать параллельную МОК (под другим, конечно, названием) на базе большинства человечества. И привлечь желающих можно соответствующим УСТАВОМ новой МОК. Найти бы только надо достаточно квалифицированных и и грамотных специалистов в области спорта.

степан дунов

В очередной раз эта ситуация доказывает правильность высказывания ВВП. Вся эта западная козлобратия и пиндосранцы была есть и будет врагом России. Пора послать их на йух и организовывать новый миропорядок независимый от прихотей этих дерьмократов.