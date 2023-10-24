МОК взвился от негодования, когда его обвинили в этнической дискриминации наших спортсменов Дмитрий Светлов На фото: президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции.
Томас Бах ответил Путину: Я не расист, но Олимпиада придумана не для русских, они в развитии отстали
Комментарии
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А
Александр
у баха проблема с бабахой
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4 д.
Андрей Равдин
Ну что, в таком случае надо организовывать параллельную МОК (под другим, конечно, названием) на базе большинства человечества. И привлечь желающих можно соответствующим УСТАВОМ новой МОК. Найти бы только надо достаточно квалифицированных и и грамотных специалистов в области спорта.
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4 д.
степан дунов
В очередной раз эта ситуация доказывает правильность высказывания ВВП. Вся эта западная козлобратия и пиндосранцы была есть и будет врагом России. Пора послать их на йух и организовывать новый миропорядок независимый от прихотей этих дерьмократов.
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12 час.
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