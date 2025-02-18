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Цены на нефть марки Urals в рублях упали почти на четверть за месяц

Цены на нефть марки Urals в рублях упали почти на четверть за месяц

Причина в снижении цен на нефть на мировом рынке и укреплении рубля. Это грозит наполняемости бюджета, который сверстан исходя из средней рублевой стоимости Urals в 6,7 тысячи рублей за баррель Цены на нефть марки Urals в рублях упали до 6,1 тысячи рублей за баррель.

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