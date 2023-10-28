Армия проверит мигрантов на патриотизм

m magdoc21 Я ветеран и прошёл несколько войн, включая Афган, и знаю таких, кто к солдатам относился как к рабам. А такие как ты в мирное время проедали наши налоги под видом защитников и получали повышенные пенсии, военные ипотеки, в то время, когда народ простой терпел и бедствовал, но верил в своих защитников, которые сейчас не хотят выполнять свой долг перед Родиной даже при СВО и призывают остальных соотечественников бедных и не обученных , порой без необходимого обмундирования, воевать с винтовками против вражьих беспилотников вместо них. На Украине укронацисты вылавливают простой народ сетями, как рыбу, как ягнят на заклание. Уверен, что наш Президент такого не допустит в нашей многонациональной России, не смотря на то, что таких лжевояк и лжепатриотов и у нас в России хватает.

Александр Павлов Какие ваши налоги? Какие наши пенсии? Мне почти 63, проработавший более 40 лет и до сих пор без пенсии. Это на наши налоги Армия содержится. Но и я тоже уверен, что наш Президент не оставит без внимания, уклонистов и саботажников, публично призывающих к неисполнению конституционного воинского долга. Во время ВОВ таких решали без суда и следствия на месте их пропагандистской деятельности. Верю в скорейшее возрождение СМЕРШа.