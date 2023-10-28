Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 093 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • magdoc21
    Во время ВОВ у власти были бандиты- большевики,   а не патриоты, которые в своих разборках прозевали войну и внешнего...Армия проверит ми...
  • Юрий Николаев
    По моему В ТРИ СЧЁТА перебор. НА РАЗ, в самый раз.!  Во очию увидели какая это "самая крутая" разведка и армия. Псевд...Прелучшая армия мира
  • Александр Павлов
    Какие ваши налоги? Какие наши пенсии? Мне почти 63, проработавший более 40 лет и до сих пор без пенсии. Это на наши н...Армия проверит ми...

Армия проверит мигрантов на патриотизм

Армия проверит мигрантов на патриотизм

Сбежавшие из военкомата уроженцы Таджикистана обнажили недочеты в работе с новыми гражданами РФ @ Кирилл Каллиников/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков Следователи возбудили уголовные дела против двух уклонистов – уроженцев Таджикистана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
m
magdoc21
Я ветеран и прошёл несколько войн, включая Афган, и знаю таких, кто к солдатам относился как к рабам. А такие как ты в мирное время проедали наши налоги под видом защитников и получали повышенные пенсии, военные ипотеки, в то время, когда народ простой терпел  и  бедствовал, но верил в своих защитников, которые  сейчас не хотят выполнять свой долг перед Родиной даже при СВО  и призывают остальных соотечественников бедных и не обученных , порой без необходимого обмундирования, воевать с винтовками против вражьих беспилотников вместо них.  На Украине укронацисты вылавливают  простой народ сетями, как рыбу, как ягнят на заклание. Уверен, что наш Президент такого не допустит в нашей многонациональной России, не смотря на то, что таких лжевояк и лжепатриотов и у нас в России хватает.
Ответить
1 час.
Александр Павлов
Какие ваши налоги? Какие наши пенсии? Мне почти 63, проработавший более 40 лет и до сих пор без пенсии. Это на наши налоги Армия содержится. Но и я тоже уверен, что наш Президент не оставит без внимания, уклонистов и саботажников, публично призывающих к неисполнению конституционного воинского долга. Во время ВОВ таких решали без суда и следствия на месте их пропагандистской деятельности. Верю в скорейшее возрождение СМЕРШа.
Ответить
1 час.
m
magdoc21
Во время ВОВ у власти были бандиты- большевики,   а не патриоты, которые в своих разборках прозевали войну и внешнего врага. И страну защитил вопреки СМЕРШу и бандитам- большевикам у власти простой народ своим морем крови. Я старше вас, но я не желаю такого повторения для своей Родины. А то, что у Вас нет пенсии и Вы не можете уплатить налоги - благодарить надо большевиков из рядов которых вышли размазня Горбачёв и алкаш Ельцин, разваливший страну, которую собирали наши предки.
Ответить
9 мин.

Картина дня

наверх