Сбежавшие из военкомата уроженцы Таджикистана обнажили недочеты в работе с новыми гражданами РФ @ Кирилл Каллиников/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков Следователи возбудили уголовные дела против двух уклонистов – уроженцев Таджикистана.
Армия проверит мигрантов на патриотизм
Комментарии
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m
magdoc21
Я ветеран и прошёл несколько войн, включая Афган, и знаю таких, кто к солдатам относился как к рабам. А такие как ты в мирное время проедали наши налоги под видом защитников и получали повышенные пенсии, военные ипотеки, в то время, когда народ простой терпел и бедствовал, но верил в своих защитников, которые сейчас не хотят выполнять свой долг перед Родиной даже при СВО и призывают остальных соотечественников бедных и не обученных , порой без необходимого обмундирования, воевать с винтовками против вражьих беспилотников вместо них. На Украине укронацисты вылавливают простой народ сетями, как рыбу, как ягнят на заклание. Уверен, что наш Президент такого не допустит в нашей многонациональной России, не смотря на то, что таких лжевояк и лжепатриотов и у нас в России хватает.
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1 час.
Александр Павлов
Какие ваши налоги? Какие наши пенсии? Мне почти 63, проработавший более 40 лет и до сих пор без пенсии. Это на наши налоги Армия содержится. Но и я тоже уверен, что наш Президент не оставит без внимания, уклонистов и саботажников, публично призывающих к неисполнению конституционного воинского долга. Во время ВОВ таких решали без суда и следствия на месте их пропагандистской деятельности. Верю в скорейшее возрождение СМЕРШа.
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1 час.
m
magdoc21
Во время ВОВ у власти были бандиты- большевики, а не патриоты, которые в своих разборках прозевали войну и внешнего врага. И страну защитил вопреки СМЕРШу и бандитам- большевикам у власти простой народ своим морем крови. Я старше вас, но я не желаю такого повторения для своей Родины. А то, что у Вас нет пенсии и Вы не можете уплатить налоги - благодарить надо большевиков из рядов которых вышли размазня Горбачёв и алкаш Ельцин, разваливший страну, которую собирали наши предки.
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9 мин.
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