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Царьград

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Эту кашу ешьте для здоровья сосудов: Диетолог Разаренова назвала самые полезные продукты

Эту кашу ешьте для здоровья сосудов: Диетолог Разаренова назвала самые полезные продукты

Диетолог Александра Разаренова назвала продукты, которые принесут максимум пользы для здоровья. Например, для укрепления сосудов ешьте овсяную кашу, а также все виды капусты.

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