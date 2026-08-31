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ТОЛК

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Барнаулец ударил незнакомца и украл у него браслет стоимостью 100 тысяч рублей

Барнаулец ударил незнакомца и украл у него браслет стоимостью 100 тысяч рублей

Житель Барнаула ограбил незнакомого мужчину, сорвав у него с руки золотой браслет стоимостью 100 тысяч рублей.

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