﻿Федеральный канал внёс рассказовский проект в список праздников

Жители регионов готовятся отметить новый праздник - День вязания в России, который участники творческого объединения "Малая родина" из Рассказова вместе с единомышленниками из 50 регионов придумали и впервые провели в прошлом году.
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