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Рязанские новости

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Жители рязанского дома просят уточнить сроки разборки подъездов

Жители рязанского дома просят уточнить сроки разборки подъездов

В Рязани жители дома номер 42 на улице Новоселов, который пострадал после массовой атаки БПЛА 15 мая, попросили прояснить ситуацию с разбором 9 и 10 подъездов.

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