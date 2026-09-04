Жители рязанского дома просят уточнить сроки разборки подъездов

В Рязани жители дома номер 42 на улице Новоселов, который пострадал после массовой атаки БПЛА 15 мая, попросили прояснить ситуацию с разбором 9 и 10 подъездов.
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