Ксения Бородина раскрыла последствия возвращения к вредной привычке

Ведущая рассказывала, что была курильщиком со стажем: сигареты появились в ее жизни в 10-м классе. Пару лет назад Ксения Бородина отказалась от пагубной привычки, но этим летом сорвалась, о чем пожалела, и призналась в этом публично.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии