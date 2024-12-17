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Мода и Шоу-бизнес

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Ксения Бородина раскрыла последствия возвращения к вредной привычке

Ксения Бородина раскрыла последствия возвращения к вредной привычке

Ведущая рассказывала, что была курильщиком со стажем: сигареты появились в ее жизни в 10-м классе. Пару лет назад Ксения Бородина отказалась от пагубной привычки, но этим летом сорвалась, о чем пожалела, и призналась в этом публично.

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