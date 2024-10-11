Концерн General Motors пересмотрел план электрификации[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Американский концерн General Motors представил стратегию тотальной электрификации своих моделей еще в 2020 году, тогда для обозначения универсальной электрической архитектуры и тяговых аккумуляторов для нее было выбрано наименование Ultium.