Концерн General Motors пересмотрел план электрификации[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Американский концерн General Motors представил стратегию тотальной электрификации своих моделей еще в 2020 году, тогда для обозначения универсальной электрической архитектуры и тяговых аккумуляторов для нее было выбрано наименование Ultium.
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