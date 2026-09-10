Шоу-бизнес: «Сыночка-корзиночка» и свекровь без невестки: почему свадьба Евгении Медведевой с аутистом вызвала скандал

Совсем недавно серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева вышла замуж за солиста Большого театра Ильдара Гайнутдинова.
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