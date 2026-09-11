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Регионы России

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Путин обвинил Запад в поддержке сепаратизма на Кавказе и попытках «доразвалить» Россию

Путин обвинил Запад в поддержке сепаратизма на Кавказе и попытках «доразвалить» Россию

Президент России Владимир Путин во время саммита БРИКС в Нью-Дели 11 сентября 2026 года заявил, что Запад пытается «доразвалить» Россию, поддерживая сепаратизм на Кавказе.

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