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Глава Минюста Турции предсказывает судебный процесс над Израилем

Глава Минюста Турции предсказывает судебный процесс над Израилем

Турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что Израиль должен нести ответственность за военные преступления, которые он совершает в секторе Газа, и рано или поздно окажется на скамье подсудимых в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге.

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