Глава Минюста Турции предсказывает судебный процесс над Израилем

Турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что Израиль должен нести ответственность за военные преступления, которые он совершает в секторе Газа, и рано или поздно окажется на скамье подсудимых в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге.
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