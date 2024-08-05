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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чернов об Угальде: «Мы всегда знали, что он хороший нападающий, просто немного не шло. Появилась уверенность, ребята стали больше играть на него, от этого больше моментов и голов»

«Спартак» в понедельник в третьем туре Мир РПЛ обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:0, Угальде сделал дубль и был признан лучшим игроком матча.

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