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Татар-информ

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«Ушел героем, выполнив священный долг»: что известно о гибели Героя РФ Груниса

«Ушел героем, выполнив священный долг»: что известно о гибели Героя РФ Груниса

Скорбное известие пришло с передовой – погиб Герой России Антон Грунис. Эту информацию подтвердили и источники «Татар-информа».

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