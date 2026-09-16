«Ушел героем, выполнив священный долг»: что известно о гибели Героя РФ Груниса

Скорбное известие пришло с передовой – погиб Герой России Антон Грунис. Эту информацию подтвердили и источники «Татар-информа».
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