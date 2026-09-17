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Регионы России

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Merlion выходит на рынок роботизированной складской техники

Merlion выходит на рынок роботизированной складской техники

Группа компаний Merlion объявила о запуске нового сегмента в своем бизнесе — дистрибуции роботизированной складской техники и систем автоматизации внутрилогистических процессов.

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