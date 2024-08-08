Токаев призвал обеспечить «ренессанс» Средней Азии

Странам Средней Азии в условиях геополитической неопределенности и деградации модели мироустройства нужно кооперироваться, тогда будет возможен ренессанс этого историко-географического региона, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье, опубликованной 8 августа газетой «Казахстанская правда».